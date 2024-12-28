İstanbul'da Kaçak İçki Operasyonunda 17 Ton Alkol Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak Alkolle Mücadele Devam Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, düzenlediği basın toplantısında, son 20 gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 17 ton kaçak içki ele geçirildiğini duyurdu.

Yılbaşı Öncesi Denetimler Artıyor

Vatan yerleşkesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen kaçak içkiler sergilendi. Yıldız, halkın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru şiarıyla, İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için 7/24 sokaklardayız. Emniyet teşkilatımız, İstanbul’un bütün ilçelerinde özellikle yaklaşan yılbaşı münasebetiyle halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üreten ve satan yerlere yönelik denetimler ve uygulamalar yapacaktır."

Son 20 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şahsa zaçlı işlem yapıldığını belirten Yıldız, ekiplerin 7/24 esasına göre görevlerini sürdürdüğünü vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilgili şube müdürlükleri ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün katılımıyla ele geçirilen kaçak içkiler sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilgili şube müdürlükleri ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün katılımıyla ele geçirilen kaçak içkiler sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.