Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Kaçak Kırtasiye Malzemesi Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:46
İstanbul'da Kaçak Kırtasiye Malzemesi Operasyonu

İstanbul'da Kaçak Kırtasiye Malzemesi Ele Geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, 1 milyon adet kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Bu operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Emniyet ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ünlü markalara ait kırtasiye ürünlerinin piyasaya sürülmesi ve haksız kazanç sağlanması ihtimali üzerine saha çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmaların sonucunda Bağcılar'da bir adrese baskın düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramada, piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu tahmin edilen 1 milyon adet kırtasiye malzemesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, ve ele geçirilen bu ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘nün Vatan Caddesi’nde bulunan merkezine götürüldü.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli...

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramada, piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli...

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramada, piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar