İstanbul'da Kaçak Kırtasiye Malzemesi Operasyonu

İstanbul'da Kaçak Kırtasiye Malzemesi Ele Geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, 1 milyon adet kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Bu operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Emniyet ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ünlü markalara ait kırtasiye ürünlerinin piyasaya sürülmesi ve haksız kazanç sağlanması ihtimali üzerine saha çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmaların sonucunda Bağcılar'da bir adrese baskın düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramada, piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu tahmin edilen 1 milyon adet kırtasiye malzemesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, ve ele geçirilen bu ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘nün Vatan Caddesi’nde bulunan merkezine götürüldü.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramada, piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramada, piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon kırtasiye malzemesi ele geçirildi.