İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

Fatih'teki depoya yapılan baskında Çin'den yasa dışı getirildiği iddia edilen milyonlarca lira değerinde 125 bin 875 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi; 2 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:56
Fatih'te depo baskını, 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Fatih ilçesindeki bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, Çin'den yasa dışı yollarla getirildiği öne sürülen milyonlarca lira değerinde 125 bin 875 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Söz konusu ürünler muhafaza altına alındı.

Deponun sahipleri olduğu tespit edilen 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede, ele geçirilen oyuncakların çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kanserojen madde içeren kimyasal maddelerden üretildiği saptandı.

Operasyon sırasında yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih ilçesi Adnan Menderes Caddesi (Vatan Caddesi) üzerindeki yerleşkesinde sergilendi.

