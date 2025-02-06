İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonunda Üç Tutuklama

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı bir kaçak silah operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. Yapılan baskınlar sonucunda 114 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve 4 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Operasyonların Ayrıntıları

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan suç örgütlerini takibe aldı. Hedef, bu tür eylemlerde bulunan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin yakalanmasıydı. Özel olarak yürütülen bu çalışmalarda, teknik ve fiziki takip ile Fatih, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde şubat ayı başından itibaren operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, gerçekleştirilen aramalarda 4 uzun namlulu piyade tüfeği, 114 satışa hazır kurusıkı tabanca, 321 şarjör, 274 ucu açık namlu, 107 sürgü ve gövde takımı ile 159 mermi ele geçirildi.

Gözaltındaki Zanlıların Durumu

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar. Şüphelilerden biri olan Y.A'nın, 2023 yılında da aynı suçtan tutuklandığı ve bir yıl sonra tahliye olduğu öğrenildi.

Bu operasyon, İstanbul'daki kaçak silah ticaretine yönelik yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.