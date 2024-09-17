İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 9 Tutuklama

İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonları

İstanbul'da gerçekleştirilen kaçak silah operasyonları kapsamında 9 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 227 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıları tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde yapılan operasyonlarla ilgili olarak, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Yöntemleri

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin, ele geçirilen silahların bazılarını sevkiyat esnasında gizlemek için elektrikli davul fırını gibi alanlarda sakladıkları belirlendi. Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheliye adli kontrol uygulandı. Gözaltındaki 3 şüpheliyle ilgili işlemler hala devam ediyor.

Ele Geçirilen Silahların Sergilenmesi

Ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Emniyet, bu tür operasyonların devam edeceğini ve kaçak silah faaliyetlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini duyurdu.

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonlarında satışa hazır 227 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda satışa hazır 227 tabanca ve bunlara ait 227 şarjör ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonlarında satışa hazır 227 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda satışa hazır 227 tabanca ve bunlara ait 227 şarjör ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonlarında satışa hazır 227 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda satışa hazır 227 tabanca ve bunlara ait 227 şarjör ele geçirildi.