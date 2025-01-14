İstanbul'da Kaçak ve Sahte Alkol Satışı Yapan İşletmelere Cezalar Yağacak

İstanbul'da Kaçak ve Sahte Alkol Satışı Sonuçları

İstanbul Valiliği, kaçak ya da sahte alkol satarak ölüme sebep olan işletmelere yönelik önemli bir karar aldı.

Yapılan açıklamada, 2024'te İstanbul'da 110 kişinin zehirlendiği ve bunlardan 48'inin hayatını kaybettiği vurgulandı. Bu sorunla mücadele etmeyi hedefleyen valilik, hangi koşullarda iptal işlemlerinin yapılacağını da belirtti.

Denetimler Sürecek

Valilik, satış ve sunum belgesi bulunmayan, kaçak satış yaptığı tespit edilen ve açık alkol sunumu yapan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi.

10 Ekim 2024'te çıkarılan genelgeyle alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Ayrıca 10 Ocak 2025'te yayımlanan genelge ile denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı duyuruldu.

İdari İşlemler ve Sorumluluklar

Açıklamada, mülki idare amirleri ve belediye başkanlarının genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olduğu ve aksine durumlarda ilgili sorumlular hakkında idari işlemler yapılacağı belirtildi.

Bu bağlamda, tüm kolluk kuvvetlerinin denetimlerini aralıksız sürdürmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, içki satışı yapan iş yerlerine yönelik bu tedbirlerle kaçak ve sahte alkol satışına karşı daha etkili bir mücadele yürütmeyi amaçlıyor.