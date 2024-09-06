İstanbul'da Kaçak ve Sahte Ürün Operasyonu

İstanbul'da Sahte ve Kaçak Ürünlere Yönelik Operasyon

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, sahte olarak üretilen ve kaçak yollarla yurda sokulan ünlü markalara ait 5 bin 437 çanta, kaban, takı ve ayakkabı ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Ekiplerinin Faaliyetleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede, kaçak yollarla getirilen ürünler ile merdiven altı atölyelerde üretilen sahte ürünlerin tespitine yönelik incelemeler yapıldı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Ürünler

Fatih ve Güngören ilçelerinde belirlenen 4 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değerinin 54 milyon lira olduğu tahmin edilen, üzerinde dünyaca ünlü markaların isim ve logolarının bulunduğu 5 bin 437 sahte ürün ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Yakaladığı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede yapılan değerlendirmeler sonucunda, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.