İstanbul'da Kaldırımda Yürüyen Hemşireye Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Trajik Kaza: Hemşire Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaldırımda yürüyen Şengül Ayyıldız, aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Kaza Detayları ve Adli Süreç

Dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki sürücü E.S, kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkarak Ayyıldız'a çarptı. İlk müdahale sonrasında Ayyıldız, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.S, tutuklandı.

Cenaze Töreni ve Taziye Mesajı

Ayyıldız’ın cenazesi, bu akşam İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından Tokat’a uğurlanacak. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de yayımladığı taziye mesajında Ayyıldız’a Allah'tan rahmet dilerken ailesine başsağlığı diledi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın kayarak kontrolden çıktığı ve Ayyıldız'a çarptığı anlar yer aldı.

Tanıkların İfadeleri

Kaza anında o yerde bulunan Recep Gençay, hava şartlarının kaygan olduğunu belirterek, sürücünün önündeki aracı solladıktan sonra kontrolü kaybettiğini ve Ayyıldız'a çarptığını aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.