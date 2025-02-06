İstanbul'da Kalp Krizi Geçiren Asker Bolu'da Defnedildi

İstanbul'da Hayatını Kaybeden Asker Burada Uğurlandı
İstanbul'daki askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden piyade er İbrahim Bozan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bozan'ın cenazesi, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyündeki evine getirildi.
Cenaze Töreni ve İlgili İsimler
Evin önünde helallik alınmasının ardından, Bozan’ın tabutu köy camisine götürüldü. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Bozan'ın ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bağımsız Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İstanbul'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren piyade er İbrahim Bozan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bozan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyündeki evine getirildi.
İstanbul'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren piyade er İbrahim Bozan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bozan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyündeki evine getirildi.