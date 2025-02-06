DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,29%
ALTIN
3.305,41 -0,01%
BITCOIN
3.525.338,92 -0,72%

İstanbul'da Kalp Krizi Geçiren Asker Bolu'da Defnedildi

İstanbul'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden piyade er İbrahim Bozan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:39
İstanbul'da Kalp Krizi Geçiren Asker Bolu'da Defnedildi

İstanbul'da Hayatını Kaybeden Asker Burada Uğurlandı

İstanbul'daki askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden piyade er İbrahim Bozan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bozan'ın cenazesi, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyündeki evine getirildi.

Cenaze Töreni ve İlgili İsimler

Evin önünde helallik alınmasının ardından, Bozan’ın tabutu köy camisine götürüldü. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Bozan'ın ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bağımsız Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren piyade er...

İstanbul'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren piyade er İbrahim Bozan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bozan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyündeki evine getirildi.

İstanbul'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren piyade er...

İstanbul'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren piyade er İbrahim Bozan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bozan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyündeki evine getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Ateş Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Başlandı: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asrın Felaketi' Açıklaması: Maliyet 254 Milyar Dolar
3
Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcılarına Casus Yazılım İddiası
4
Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı
5
Birlik Haber-Sen Başkanı Budak: Memur ve Emeklilere Refah Payı Talebi
6
HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış