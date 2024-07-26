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İstanbul'da Kamyon Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı

Büyükçekmece'de sağanak yağış sırasında kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:11
İstanbul'da Kamyon Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı

İstanbul'da Kaygan Yolda Kamyon Devrildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen bir kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza Anı ve Sürücünün Durumu

D-100 kara yolu Güzelce mevkiinde Mimaroba yönünde seyir halindeki 34 KCN 652 plakalı kamyon, yağmurun etkisiyle kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolü kaybederek devrildi. Araç, bariyerleri aşarak yaklaşık 2 metre yükseklikten yan yola düştü. Sürücü Mehti K., kazada hafif yaralandı.

Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri

Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine durum yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüye ambulans içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Görgü Tanıklarının İzlenimleri

Kaza sırasında orada bulunan Hasan Zorlu, aniden bastıran sağanağın zeminin ıslanması sonucu kamyonun kayarak devrildiğini belirtti. Zorlu, yolda yoğunluğun arttığını ve devrilen aracın kaldırılması için çalışmaların başladığını da sözlerine ekledi.

Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğunluk yaşandı.

Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı....

Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı. D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde Mimaroba istikametine seyir halindeki Mehti K. yönetimindeki 34 KCN 652 plakalı kamyon, sağanağın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak yaklaşık 2 metre aşağıda bulunan yan yola düşen aracın sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı....

Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı. D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde Mimaroba istikametine seyir halindeki Mehti K. yönetimindeki 34 KCN 652 plakalı kamyon, sağanağın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak yaklaşık 2 metre aşağıda bulunan yan yola düşen aracın sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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