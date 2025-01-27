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İstanbul'da Kamyonet Hırsızlığı: 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da kamyonet çaldığı iddia edilen 7 kişi, güvenlik kameralarıyla yakalandı. Şasi numaralarını değiştirerek araca sahip çıkmaya çalıştılar.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:02
İstanbul'da Kamyonet Hırsızlığı: 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da, çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını farklı araçlarla değiştirdikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Kağıthane bölgelerinde 9 kamyonet çalınması üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, çalınan 3 kamyonet muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin, çaldıkları araçların şasi numaralarını ağır hasar kayıtlı başka bir kamyonetin bilgilerine uyarlayarak değiştirdikleri belirlendi. Diğer çalınan kamyonetlerle ilgili çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlının, kamyonetleri çaldıkları anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da, çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını farklı araçlarla değiştirdikleri...

İstanbul'da, çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını farklı araçlarla değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken çalıntı 3 kamyonet ise muhafaza altına alındı.

İstanbul'da, çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını farklı araçlarla değiştirdikleri...

İstanbul'da, çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını farklı araçlarla değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken çalıntı 3 kamyonet ise muhafaza altına alındı.

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