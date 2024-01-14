İstanbul'da kan donduran vahşet! 15 yaşındaki çocuğun cesedi buzdolabından çıktı

İSTANBUL'DA BUZDOLABINDA DEHŞET

İstanbul Maltepe’de bir atık toplama merkezinde korkunç bir olay yaşandı. İşyerinden gelen kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, atık merkezindeki bir buzdolabında bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Cesedin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah adlı çocuğa ait olduğu belirlendi.





UZUN SÜREDİR ÖLÜ

Polis ekipleri, cesedin uzun zamandır buzdolabında olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, çocuğun kimliği, ölüm sebebi ve olayın faili ya da failleri hakkında araştırma yapıyor. Olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu henüz netleşmedi. Çocuğun ailesi ve yakınları ile irtibata geçilmeye çalışılıyor.

İstanbul Maltepe’de nerede ceset bulundu?





İstanbul Maltepe’de Füsun Sokak üzerindeki bir atık toplama merkezindeki buzdolabında ceset bulundu.

Ceset kimin?

Ceset, 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah adlı çocuğun.

Ceset ne kadar süredir buzdolabında?

Ceset, uzun zamandır buzdolabında. Kesin süre henüz bilinmiyor.