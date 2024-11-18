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İstanbul'da Kanlı Olay: Okul Servisi Şoförü Kadını Vurarak Öldürdü, Kendini Ağır Yaraladı

Pendik'te okul servisi sürücüsü B.A. kadını vurduktan sonra kendine ateş etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:53
İstanbul'da Kanlı Olay: Okul Servisi Şoförü Kadını Vurarak Öldürdü, Kendini Ağır Yaraladı

İstanbul'un Pendik ilçesinde okul servisi şoförü B.A., tartıştığı kadını silahla vurarak öldürdü ve ardından kendisini ağır yaraladı.

Alınan bilgilere göre, Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde bulunan 34 LAJ 563 plakalı servis aracında, B.A. ile aynı işte çalışan Güllü Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma meydana geldi.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, B.A., Güllü Ö. üzerine ateş açtı. Ardından aynı silahla kendisine ateş eden B.A., ağır yaralanarak yere yığılırken, olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Güllü Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan B.A. hastaneye kaldırıldı.

Güllü Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından B.A.'nın kadını vurduktan sonra cep telefonuyla ağabeyini arayarak durumu bildirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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