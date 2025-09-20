İstanbul'da Kanser Hastalarına Moral: Kemoterapi Kardeşliği Platformu Boğaz Turu

Kemoterapi Kardeşliği Platformu, kanser hastaları ve yakınlarına moral sağlamak için Üsküdar'dan kalkan Valide Sultan Gemisi ile Boğaz turu düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:42
Kemoterapi Kardeşliği Platformu, kanser hastaları ve yakınlarının moral ve dayanışma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Boğaz'da özel bir gezi düzenledi.

Etkinliğin amacı ve başlangıç noktası

Platformdan yapılan açıklamaya göre gezi, kanserle mücadele eden bireyler ile yakınlarının sosyalleşmesine, moral bulmasına ve dayanışma içinde güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Etkinlik Üsküdar'dan başladı.

Boğaz gezisinden kesitler

Katılımcılar, Valide Sultan Gemisi ile Boğaz'a açılarak İstanbul manzarasının keyfini çıkardı. Etkinlik boyunca misafirlere çay ve simit ikram edildi; sohbet ve paylaşımlarla moral yükseltildi.

Organizasyon, kanserle mücadelede sosyal desteğin önemine dikkat çekerken, benzer etkinliklerle dayanışmanın güçlendirilmesinin planlandığını bildirdi.

