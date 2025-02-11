İstanbul'da Kar Alarmı: Arnavutköy ve Esenyurt'ta Okullar Tatil

Kar Sebebiyle Okullar Tatil Edildi

İstanbul'un Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi. Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, yaptığı videolu açıklamada, kar yağışının ve buzlanmanın süreceğini belirtti.

Tatil Duyurusu

Kaymakam Hersanlıoğlu, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Esenyurt ilçesinde de benzer bir durum yaşanmakta, etkili kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bilgisi aktarıldı.