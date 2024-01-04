İstanbul'da kar kapıya dayandı: Meteoroloji uzmanları tarih verdi hazırlıklarınızı yapın!

İstanbul, aralık ayında yurdu beyaza bürüyen kar yağışından nasibini alamadı. Yeni yıla girerken İstanbul'da kar yağışı olasılığı da yükseldi. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da kutup soğuklarının hissedilebileceğini belirtiyor.

İstanbul'da kar kapıya dayandı: Meteoroloji uzmanları tarih verdi hazırlıklarınızı yapın!
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Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, bölgede kar yağışı olacağını açıkladı. Balkanlardan gelecek kutup soğuklarının etkisi ile kar yağışının yüzde 90 oranında gerçekleşeceğini belirtti. Kar yağışının ne zaman başlayacağı sorusuna ise Ocak ayının 10'undan sonrasına işaret verdi.

İstanbul'da kar yağışı olacağını açıklayan Özdemir, Ocak ayının ikinci yarısında da kar yağışının devam edeceğini, daha güçlü bir sistemin geldiğini ve Anadolu'da karla mücadeleni devam edeceğini belirtti.

Güven Özdemir, İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin çok yüksek olduğunu duyurdu. Özdemir, "Ocak ayının 10'undan itibaren 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağması ihtimali çok yüksek. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ne yayılacak" ifadelerini kullandı. 

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