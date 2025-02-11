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İstanbul'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İlçe Sayısı 9'a Çıktı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 9'a ulaştı. Küçükçekmece'de okullar tatil edildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:58
İstanbul'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İlçe Sayısı 9'a Çıktı

İstanbul'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İlçe Sayısı Artıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği, eğitime ara veren ilçe sayısının 9'a çıktığını duyurdu. Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece gibi ilçelerin ardından Küçükçekmece de tatil edilen okullar listesine eklenmiş oldu.

Kent Genelinde Eğitime Ara Verilmedi

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un kuzeyinde yoğun olan kar yağışının, şehrin güney ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı belirtildi. Bu durum nedeniyle genel olarak eğitimde bir aksama yaşanmayacağı ifade edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının Kararı

Açıklamada, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verilmesi için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın karar yetkisi olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği bilgisi verildi.

Böylece İstanbul'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerin sayısı 9 olarak kaydedildi.

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