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İstanbul'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İlçelerin Sayısı 8'e Yükseldi

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 8 ilçe için eğitime ara verildi. Büyükçekmece de tatil kapsamına alındı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:43
İstanbul'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İlçelerin Sayısı 8'e Yükseldi

İstanbul'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiliyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerin sayısı 8'e yükseldi. İstanbul Valiliği, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi'nin yanı sıra son olarak Büyükçekmece ilçesinin de tatil edildiğini duyurdu.

Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, şehrin kuzey ilçelerinde yoğun şekilde görülen kar yağışının, güney ve merkez ilçelerde etkili olmadığı belirtilerek, şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi. Ayrıca, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verilmesine yönelik kararların İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınmasını sağladığı bildirildi.

Alınan Tedbirler

Açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi dikkat çekti. Bu bilgiler ışığında, İstanbul'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerin sayısı 8 olarak güncellenmiş oldu.

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