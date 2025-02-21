İstanbul'da Kar Tatili: Çocuklar Karın Keyfini Çıkarıyor

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle tatil fırsatını değerlendiren çocuklar, sokaklarda eğlenceli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:13
İstanbul'da Kar Tatili: Çocuklar Karın Keyfini Çıkarıyor

İstanbul'da Tatil Keyfi

İstanbul, aralıklarla etkisini artıran kar yağışının tadını çıkaran çocuklarla dolup taştı. Eğitim-öğretime ara verilen bu günlerde, çocuklar karın keyfini sonuna kadar yaşıyor.

Kar Eğlencesi

Yarın devam eden kar yağışının ardından, Üsküdar, Zeytinburnu, Çekmeköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi bölgelerde renkli görüntüler oluştu. Beyaza bürünen mahalle ve sokaklarda kar topu oynayan ve kayak yapan çocuklar, buradaki kış keyfini doyasıya yaşadı.

Çamlıca Tepesi'nde Eğlence

Çamlıca Tepesi'nde toplanan çocuklar, naylon poşetlerle kayarak eğlenirken, bazıları da aileleriyle birlikte kardan adam yapmayı tercih etti.

Öğrencilerin Kar Keyfi

AA muhabirine konuşan üniversite öğrencisi Kemal Hacıer, okulların tatil olmasını fırsat bilerek yeğenleriyle kar keyfi yaşamak için geldiklerini belirtti.

İglo İnşası

Kar tatilini fırsata çevirmeyi başaran Başakşehirli çocuklar ise evlerinden getirdikleri kovalarla iglo inşa edebiliyor. Ortaokul öğrencisi Bahtiyar Kızılkaya, "Kar topu oynuyoruz, çok mutluyuz. Umarım bir iki hafta tatil olur," diyerek heyecanını paylaştı. Ayrıca, Melike Erva Çitil, "İki takıma ayrıldık. Kardan evler yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz," şeklinde konuştu.

Kediler de Karla Eğleniyor

Karın tadını yalnızca çocuklar değil, kediler de çıkarıyor. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir kedinin kar tanelerini patileriyle yakalamaya çalıştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışının tadını, tatili fırsat bilen...

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışının tadını, tatili fırsat bilen çocuklar çıkardı. Kentte kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesini fırsat bilerek karda eğlenen çocuklar, beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kar topu oynayıp, kayak yaptı.

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışının tadını, tatili fırsat bilen...

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışının tadını, tatili fırsat bilen çocuklar çıkardı. Kentte kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesini fırsat bilerek karda eğlenen çocuklar, beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kar topu oynayıp, kayak yaptı.

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