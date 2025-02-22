İstanbul'da Kar Yağışı: AKOM Ölçümleri Açıklandı

AKOM, İstanbul'daki kar yağışının etkilerini ve ölçümlerini paylaştı. Kuzey bölgelerinde kar kalınlığı 30-40 cm'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:24
İstanbul'da Kar Yağışı: AKOM Ölçümleri Açıklandı

İstanbul'daki Kar Yağışı Hakkında AKOM'un Verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), aralıklarla süregelen kar yağışının sonuçlarını paylaştı. Şehirde, kar kalınlığı güney bölgelerde 10, merkezde 10-20, kuzey kesimlerde ise 30-40 santimetreye kadar ulaştı.

Soğuk Hava Dalgası Devam Ediyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, 19 Şubat itibarıyla etkisini artıran Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, yeni hafta başına kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Ayrıca, D-100 kara yolunun güneyinde kar kalınlığının 10, D-100 ile TEM Otoyolu arasında 10-20, kuzey bölgelerde ise 20-40 santimetre arasında olduğu ifade edildi.

Mevsim Normalleri Altında Hava Sıcaklıkları

Öngörülere göre, hava sıcaklıklarının 25 Şubat tarihine kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyretmesi, 26 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında ise mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

Baraj Doluluk Oranı Artıyor

Son yağışlar sonucunda İstanbul'un baraj doluluk oranının %70.79 seviyesine yükseldiği kaydedildi.

Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları

Şehirde yaşamın normal seyrinde devam etmesi için 13 bin 115 personel, 3 bin 582 araç ve iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalarda 67 bin 657 ton tuz ve 80 ton solüsyon kullanıldığı açıklandı.

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