İstanbul'da Kar Yağışı Aralıklarla Devam Ediyor

İstanbul'da aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde özellikle etkili oluyor ve çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:03
İstanbul'da Kar Yağışı Aralıklarla Devam Ediyor

İstanbul'da kar yağışı, aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerini etkisi altına alan bu doğal olay, akşam saatlerinde daha belirgin hale geldi.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Sultangazi, Başakşehir ve Küçükçekmece gibi ilçelerde kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşmekte. Kısa sürede caddeleri, sokakları ve parkları beyaza bürüyen kar, çocukların aileleriyle birlikte kar topu oynamasına ve kardan adam yapmalarına olanak sağlıyor.

Kardan Gelin ve Sembolik Kına Gecesi

Sultangazi'de, kardan adamlar yerini ''kardan gelinler''e bıraktı. Vatandaşlar, kardan gelini kırmızıya boyayarak ve kırmızı örtülerle süsleyerek sembolik bir kına gecesi düzenledi. Yine aynı ilçede, kardan geline gerdanlık ve bilezik takılması ise dikkat çekti.

Ümraniye ve Beykoz'da Durum

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar bölgelerinde ara sokaklar, gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı ile beyaza büründü. Sürücüler, bu bölgelerde ilerlemekte zorluk çekerken, ana arterlerde ise herhangi bir sorun gözlenmedi.

Kent genelinde vatandaşlar, kar yağışının sürdüğü günlerde toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bu durum trafik yoğunluğunu %22 oranında düşürdü.

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, Üsküdar ve çevresinde etkili...

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, Üsküdar ve çevresinde etkili...

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.

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