İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor: Beyaz Manzaralar

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Şile'de aniden bastıran kar, özellikle ara sokakları beyaz örtüyle kapladı. Fatih ilçesinde ise tarihi yarımada, görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde yoğunlaşarak etkisini artırdı. Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Beykoz, Pendik ve Maltepe ilçelerinde kar yağışı zaman zaman tipi halini aldı. Yüksek kesimlerdeki kar, okulların tatilini fırsat bilen çocuklar ve aileleri için büyük bir eğlence kaynağı oldu.

Beykoz Otağtepe'deki Fatih Korusu Parkına gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün eşliğinde kar topu oynayıp, yürüyüş yaptı. Maltepe'deki çocuklar ise poşetlerle yokuş aşağı kaymanın keyfini çıkardı.

Şile'deki kar, ana arterlerde de etkili oldu ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kurtköy gişelerinde ise kar yağışının etkisiyle üç aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazada araçlarda hasar oluştu.

Avrupa Yakası'ndaki Sultangazi, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde kar aralıklarla etkisini gösterirken, Silivri'de hafif yağış devam ediyor. Sultangazi'de soğuk hava nedeniyle bazı dükkanların tente ve araçlarının tavanlarında sarkıtlar oluştu.

Özellikle Fatih'te, karla kaplanan Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi kartpostallık manzaralar sunarak dikkat çekti. Karla kaplı Kapalıçarşı ve çevresi ise havadan çekilen fotoğraflar ile gözler önüne serildi.