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İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor: Okullar Tatil, Eğlence Zamanı!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla sürerken, okulların tatil olmasıyla aileler eğlenceli anlar yaşıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:08
İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor: Okullar Tatil, Eğlence Zamanı!

İstanbul, soğuk hava dalgasının etkisi altında kar yağışına devam ediyor. Kentin yüksek bölgeleri ve bazı ilçelerinde, sabah saatlerinde yeniden başlayan kar, aralıklarla yağıyor.

10 Şubat Pazartesi akşamı etkili olmaya başlayan kar yağışı, özellikle Silivri ve Çatalca gibi Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yoğunluk kazanırken, Sultangazi'de sabah saatlerinde yağan kar, kısa sürede yerini karla karışık yağmura bırakmıştır.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy ve Üsküdar bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Tuzla'da ise yağmur görülmektedir. Ayrıca, Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışının etkisiyle beyaz bir örtü oluşmuştur.

Okulların tatil olmasıyla birlikte, aileler çocuklarıyla birlikte kar topu oynayıp, karın keyfini çıkarıyorlar. Şuan için çarpıcı manzaralar ve neşeli anlar yaşanırken, İstanbul'un kış güzelliği gözler önüne serilmektedir.

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