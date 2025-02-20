İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor: Ulaşımı Olumsuz Etkileyen Beyaz Tabaka

İstanbul'da devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı zorlaştırırken, çocuklara kar sevinci yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:49
İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor: Ulaşımı Olumsuz Etkileyen Beyaz Tabaka

İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul genelinde etkili olan yağış, özellikle yüksek kesimlerde devam ediyor. Dünden bu yana süregelen kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkilemesine rağmen, tüm şehri beyaz örtüyle kapladı ve vatandaşlarına kar sevinci yaşattı.

Avrupa Yakası'nda Kar Manzaraları

Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sultangazi gibi ilçelerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Araçlar, sokaklar ve evlerin çatılarında oluşan kar tabakası, kış manzaralarını gözler önüne seriyor.

Bazı vatandaşlar, araçların üzerindeki karlarla kar topu oynamayı tercih ederken, çocuklar ise poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı. Beyaza bürünen parklarda, tatil olan okulların fırsatını değerlendiren çocuklar, karın tadını doyasıya yaşadı.

Silivri ve Anadolu Yakası'nda Etkiler

Silivri’de yolların beyaza bürünmesiyle birlikte, vatandaşlar da dışarı çıkarak karın keyfini sürdüler. Ancak Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Tuzla ve Sultanbeyli gibi bölgelerde kar yağışının şiddeti artarak sürücülere zor anlar yaşattı.

Tuzla’da karla kaplı caddelerde bazı araçlar kayarak ilerlemekte zorlandı. Bu gece itibarıyla trafiğe çıkmaları yasaklanacak olan motosiklet sürücüleri de zorluk yaşadı.

İstanbul'da yaşanan bu etkili kar yağışı, hem zorlukları hem de neşeyi beraberinde getiriyor. Vatandaşların, karın tadını çıkarmak için dışarı çıkması, kışın güzel yanlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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