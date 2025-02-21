İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor: Anadolu Yakası'nda Yoğunluk Var

İstanbul'da Kar Yağışı Şiddetini Artırıyor

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçe ve bölgelerde etkisini artırarak sürüyor. İki gündür devam eden yağış, bazı zamanlarda şiddetini kaybederken, diğer zamanlarda ise yoğunluk kazanıyor.

Özellikle Anadolu Yakası'nda Etkili

Kar yağışı, özellikle Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Avrupa Yakası’nda ise Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleri kısa süreli tipi şeklindeki yağışlarla etkileniyor. Silivri’de ise kar hafif şekilde aralıklarla yağıyor.

Güneşli Havaların Ardından Yeniden Gelişen Yağışlar

Gün içinde zaman zaman görülen güneşli havanın etkisiyle, bazı bölgelerde eriyen kar örtüsü, yağışın yeniden başlamasıyla birlikte tekrar oluştu. Okulların tatil olması ve insanların toplu taşımayı tercih etmesi nedeniyle, trafikte sıkışıklık gözlemlenmezken, bazı bölgelerde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, saat 16.15 itibarıyla şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 38 olarak kaydedildi.