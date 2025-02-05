DOLAR
35,93 0,01%
EURO
37,44 -0,28%
ALTIN
3.313,16 -0,89%
BITCOIN
3.540.798,79 0,28%

İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji uyarılarını yaptı, sokaklar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:29
İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

İstanbul'da beklenen kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırarak, bazı yerlerde ise hafif şekilde devam etmektedir. Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde yağarken, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif kar yağışı görülüyor. Ayrıca, Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam etmektedir.

Kar yağışını gören bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile kaydetmeyi ihmal etmediler.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Korunması İçin 6284 Sayılı Kanunu Vurguladı
2
Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor
3
Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi
4
Prof. Dr. Pampal Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketliliği Değerlendirdi: 'Volkanik Faaliyetlerin Habercisi'
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Depremlerin 2. Yılında Açıklamalarda Bulundu
6
Hakkari'de 43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
7
Almanya: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Gibi Filistinlilere Aittir

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı