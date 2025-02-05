İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

İstanbul'da beklenen kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırarak, bazı yerlerde ise hafif şekilde devam etmektedir. Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde yağarken, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif kar yağışı görülüyor. Ayrıca, Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam etmektedir.

Kar yağışını gören bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile kaydetmeyi ihmal etmediler.