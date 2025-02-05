İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından, kentin birçok noktasında kar yağışı etkinliği artmış durumda.

Öğle saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde şiddetini artırırken, bazı yerlerde ise hafif şekilde etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda, Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde görülen kar yağışı, sürücülerin ağır ilerlemesine ve yol kenarlarında biriken karların beyaz örtü oluşturmasına neden oldu.

Diğer taraftan, Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal arasında D-100 kara yolunda kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ters istikamette ise Kartal ve Bostancı mevkilerinde zaman zaman yoğunluk gözlemleniyor.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkisinde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.

İstanbul'da kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Yakası'nda Altunizade çevresinde kar yağışı görüldü.

İstanbul'da kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Yakası'nda Altunizade çevresinde kar yağışı görüldü.