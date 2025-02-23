İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla hafif şekilde etkisini sürdürüyor. Kentin özellikle kuzey bölgeleri ve yüksek rakımlı ilçelerinde zaman zaman artan kar yağışı, beyaza büründürdüğü yerlerde seyirlik görüntüler oluşturuyor.

Hafta sonunun gelmesi ve vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla, il genelinde trafik oldukça sakin ve akıcı geçiyor. Ana arterlerde yapılan tuzlama çalışmalarıyla any bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklardaki kar birikintileri sürücüler için zorluklar yaratıyor.

Ayrıca, dün akşam ve gece saatlerinde yaşanan yoğun kar yağışı ile yol kenarları, ağaçlar ve yeşillik alanlar beyaz örtüyle kaplanmış durumda.