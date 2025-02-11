İstanbul'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalırken, kazalar da meydana geldi.

Dün akşam kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar, sabah saatleri itibarıyla İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'nda özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde yollar karla kaplandı.

Söz konusu ilçelerde işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, kar yağışı nedeniyle oluşan trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda mahsur kaldı. Osman Gazi Caddesi'nde bir İETT otobüsü, kayganlaşan yolda durağa kayarak yanaştı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ise yokuş aşağı kayan bir otomobil, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.

Özellikle Arnavutköy Şamlar Bağlantı Yolu'nda kar küreme araçlarının gelmemesi nedeniyle bir tır sürücüsü aracıyla mahsur kaldı. Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kayarak kazalara yol açtılar. Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolları ulaşıma kapattı.

Sarıyer'de ise buzlanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde çeşitli noktalar da kazalar meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, yokuşu çıkamayınca aracını iterek götürmek zorunda kaldı. Başakşehir Yunus Emre Caddesi'nde bir İETT otobüsü yolda kalırken, cadde ulaşıma kapandı.

Beylikdüzü'nde başlayan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Gürpınar'da bir otomobil, kaymaya başlayarak kaldırıma çıktı ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kavaklı'da kayarak park halindeki 4 araca çarpan bir otomobil ise dikkatleri üstüne çekti.

Habipler-Mahmutbey yolunun Sultangazi kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sarıyer'de Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde de kar nedeniyle buzlanan yolda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Kar yağışı nedeniyle Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi 9 ilçede eğitime ara verildi. Tatil haberinin ardından bazı öğrenciler evlerine yürüyerek giderken, bazıları karın keyfini çıkararak kartopu oynadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiğini, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nda Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişlerinin öngörüldüğünü duyurdu.