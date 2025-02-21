İstanbul'da Kar Yağışı Kazaları Beraberinde Getirdi

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasına yol açtı. Bazı araçlar yolda kaldı ve sürücüler ilerlemekte zorlandılar.

Avrupa Yakası'nda, özellikle Sarıyer, Bayrampaşa, Şişli ve Eyüpsultan bölgelerinde kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte sürücüler zorlu anlar yaşadı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve köprüye çıkan bağlantı yollarında yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Özellikle Şişli İnönü Mahallesi Babil Sokak’ta, yolun kaygan olmasından dolayı bir otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından bir binanın duvarına çarparak durabildi. Esenler ve Başakşehir'de de benzer şekilde maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Güvercintepe Mahallesi'nde yokuşu çıkamayan bir minibüs vatandaşlar tarafından iteklenirken, başka bir otomobilin kontrolden çıkarak başka araçlara çarpması anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa Kocatepe'deki tuzlama aracı yokuşu çıkmakta zorlanırken, Sultangazi'de yolda kalan bir polis aracı yine vatandaşlar tarafından iteklendi. Bazı sürücüler ise yollarda yeteri kadar tuzlama ve kar küreme çalışması yapılmadığını ileri sürerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi.