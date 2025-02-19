İstanbul'da Kar Yağışı Metro ve Metrobüs Duraklarını Kilitledi

İstanbul’daki kar yağışı sonrası Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metro ile metrobüs istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:27
İstanbul'da Kar Yağışı Metro ve Metrobüs Duraklarını Kilitledi

İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle toplu ulaşımda zor anlar yaşıyor. Özellikle Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yaşanan yoğunluk, vatandaşların evlerine ulaşımını oldukça güçleştiriyor.

Sabah Saatlerinden İtibaren Yoğunluk Arttı

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, işten evine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında uzun bekleme süreleriyle karşılaşıyor. Mecidiyeköy metro istasyonunun girişinde, binmek için turnikelerin önünde büyük kuyruklar oluştu.

Bir Saat Bekleme Süresi

Vatandaşların metroya binebilmek için bekleme sürelerinin bir saate yaklaşması dikkat çekiyor. Aynı şekilde, Zincirlikuyu’da metrobüs hattı ile Yenikapı-Osmanbey metro bağlantısını sağlayan alt geçitlerde de yoğunluk nedeniyle vatandaşların geçişleri zorlaştı.

Yürümekte Zorluk Çekecek Kadar Kalabalık

Yoğun kalabalık, yürüyüş yollarında da büyük aksamalar yaratıyor. Zincirlikuyu duraklarında birçok kişi, kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor.

İstanbul'daki bu durum, toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.

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