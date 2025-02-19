İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Seferler 02.00'ye Kadar Uzatıldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda zorluklar yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının seferleri, vakit kaybı yaşanmasının önüne geçmek için saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan zorlu hava koşullarında yolcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Yoğunluk nedeniyle, seferleri uzatılan hatlar şunlardır: M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy, F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan.

Ayrıca, seferlerin yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacağı da açıklandı.