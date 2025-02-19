İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Uçuş İptalleri Bekleniyor

İstanbul'da Uçuşlar Kar Yağışı Nedeniyle İptal Edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 19-21 Şubat tarihleri arasında beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilecek. Havalimanlarında yapılan meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda önlemler alınarak acil durum komiteleri toplandı.

Uçuş İptalleri ve Kapasite Azaltımı

Açıklama doğrultusunda, İstanbul Havalimanındaki uçuş kapasitesinin 19 Şubat'ta yüzde 15, 21 Şubat'ta ise yüzde 20 oranında azaltılması kararlaştırıldı. Türk Hava Yolları'nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, 19 Şubat'ta yaklaşık 150, 21 Şubat'ta ise 200 uçuşun iptal edilmesi bekleniyor. Bununla birlikte bu rakamlar güncel meteorolojik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Durum

İstanbul'un diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen'de ise 19 Şubat'ta iptal edilen uçuş bulunmadığı, fakat 20 Şubat'ta yapılacak uçuşlar için yüzde 10 oranında uçuş iptali kararının alındığı ifade edildi. Bu kritik karar kapsamında Pegasus hava yolu tarafından 46, Ajet tarafından ise 22 uçuş iptali gerçekleştirileceği belirtildi.

21 Şubat'taki İptaller

21 Şubat'taki uçuşlar üzerine yapılan değerlendirmelerde ise yüzde 15 oranında bir iptal kararı alınmış olup, bu kapsamda Pegasus tarafından 68, Ajet tarafından 34 uçuş iptal edileceği kaydedildi. Uçuş ekipleri için gerekli düzenlemeler ve takviyeler de işletmeler tarafından yapılmaktadır.

Yolcuların, uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve yolculuklarını buna göre planlamaları önerilmektedir.