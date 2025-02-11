İstanbul'da Kar Yağışı Sebebiyle Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kentin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu. Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olumsuz hava koşullarının yaşamı etkilediğini belirtti.

Meteorolojik verilere göre kar yağışının ve soğuk havanın etkisinin devam edeceğini kaydeden Vali Gül, bu durumun eğitim kurumlarını da kapsadığını açıkladı.

Kamu Çalışanları İçin İdari İzin

Ayrıca, 12 Şubat 2025 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel için idari izin verileceği belirtildi. Bu karar, olumsuz hava koşullarının sağlığı olumsuz etkilememesi için alındı.