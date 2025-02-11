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İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, trafik kazalarına ve yolların kapanmasına neden oldu. Sürücüler zor durumda kaldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:19
İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Zorluklar Artıyor

İstanbul'da şiddetini artıran kar yağışı, sürücüler için zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Kente yönelik yapılan uyarıların ardından özellikle kuzey kesimleri, gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girdi.

Karla Kaplanan Yollar ve Kazalar

Avrupa Yakası'nda, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir bölgelerinde yollar karla kaplanarak sürücülere zorluk çıkardı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen sürücüler, aracın yolda kalması ve kayma sorunları ile karşılaştı. Özellikle Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde, rampa çıkmakta zorlanan araçlar trafiği tüketti.

Bu durum sonucunda, bölgede belediye ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kayarak hasarlı zincirleme kazalara yol açtı. Polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması uygulanana kadar bazı yolları ulaşıma kapattı.

Motosiklet Sürücüleri Zor Durumda

Motosikletliler de beyaz örtü ile kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir motosiklet sürücüsü, yokuşu çıkamadığı için motosikletini iterek taşımak zorunda kaldı.

Kazalar Güvenlik Kameralarında

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde farklı noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapatıldı. Bahçeşehir'de yaşanan bir kaza anı, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak giden bir aracın park halindeki diğer araçlara çarptığı anlar görülmekte.

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