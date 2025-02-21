İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, sürücüler için zorlu anlar yaratırken, şehirde trafik yoğunluğu %31 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:59
İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, sürücüler için zorlayıcı anlar yaratmaya devam ediyor. Özellikle Ümraniye, Ataşehir ve Şile gibi bölgelerde, kaygan zemin nedeniyle araçların ilerlemesi güçleşti.

Yoğun Yağışlar Kenti Beyaz Örtüyle Kapladı

Son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece boyunca yoğun bir şekilde etkili olarak kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı, Anadolu Yakası’nın bazı bölgelerinde, özellikle Ataşehir ve Şile’de yeniden başladı.

Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Bu durum, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Ataşehir’deki Ferhatpaşa Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan araçlar, karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı. 19 Mayıs Caddesi'nde ise bir İETT otobüsü, kayganlaşan zemin nedeniyle mahsur kaldı.

Şile Yolu Nevzat Demir Tesisleri mevkiinde, kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Benzer bir durum Ümraniye Tavukçu Yolu Caddesi'nde de gözlemlendi; burada sürücüler kaygan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik Durumu ve Toplu Taşıma

İl genelinde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik akışında büyük bir aksama yaşanmadığı gözlemlendi. Ancak, vatandaşlar hava muhalefeti nedeniyle toplu taşımaya yönelmeyi tercih etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, saat 11.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu %31 olarak kaydedildi. Hava muhalefeti nedeniyle birçok İETT hattında sefer iptalleri, gecikmeler ve güzergah değişiklikleri yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!
2
TRT 2, 6. Yılını Özgün İçeriklerle Kutluyor
3
Adana'da Kargo Paketinde 708 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
4
Çorum'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Ailesine Acı Haber Ulaştı
5
Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı
6
Idaho'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
İsrail, Gazze'ye Konteyner Evlerin Girişini Engellemeye Devam Ediyor

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!