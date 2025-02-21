İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, sürücüler için zorlayıcı anlar yaratmaya devam ediyor. Özellikle Ümraniye, Ataşehir ve Şile gibi bölgelerde, kaygan zemin nedeniyle araçların ilerlemesi güçleşti.

Yoğun Yağışlar Kenti Beyaz Örtüyle Kapladı

Son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece boyunca yoğun bir şekilde etkili olarak kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı, Anadolu Yakası’nın bazı bölgelerinde, özellikle Ataşehir ve Şile’de yeniden başladı.

Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Bu durum, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Ataşehir’deki Ferhatpaşa Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan araçlar, karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı. 19 Mayıs Caddesi'nde ise bir İETT otobüsü, kayganlaşan zemin nedeniyle mahsur kaldı.

Şile Yolu Nevzat Demir Tesisleri mevkiinde, kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Benzer bir durum Ümraniye Tavukçu Yolu Caddesi'nde de gözlemlendi; burada sürücüler kaygan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik Durumu ve Toplu Taşıma

İl genelinde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik akışında büyük bir aksama yaşanmadığı gözlemlendi. Ancak, vatandaşlar hava muhalefeti nedeniyle toplu taşımaya yönelmeyi tercih etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, saat 11.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu %31 olarak kaydedildi. Hava muhalefeti nedeniyle birçok İETT hattında sefer iptalleri, gecikmeler ve güzergah değişiklikleri yapıldı.