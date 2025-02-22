İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

İstanbul'da gece boyunca süren yoğun kar yağışı, sürücüler için zor anlara neden oldu. Kentte çarşamba gününden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatte etkili olarak kenti beyaz örtüyle kapladı.

Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Şile gibi ilçelerde araçlar, ara sokaklarda kaldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gece saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ayrıca, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde karla kaplı yollarda bazı sürücüler duraksadı. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde de yağış nedeniyle trafik yavaş seyretti.

Esenyurt'ta bir ambulans şoförü, karla kaplı ve buz tutan yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Ancak D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde trafik akışında herhangi bir aksama gözlemlenmedi.