İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

İstanbul'da Kar Yağışının Getirdiği Zorluklar

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Megakentin çeşitli bölgelerinde sürücüler, yol şartlarından dolayı zor anlar yaşıyor.

Kuzey Bölgelerinde Artan Yoğunluk

Öğle saatlerinde özellikle kuzey bölgelerinde etkili olmaya başlayan kar, tüm ilçelerde yoğun şekilde hissedildi. İstanbul Havalimanı yolu Hasdal mevkisinde araçlar, karla kaplanan yolda zorlukla ilerliyor. Ayrıca Kavacık'ta da yolların karla kaplanması sebebiyle trafik yoğunluğu ciddi şekilde arttı.

Durma Noktasına Gelen Trafik

Çağlayan'daki bir alt geçitte trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı sürücülerin yaklaşık 1 saat boyunca tünel içerisinde beklediği bildirildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde de köprünün girişi öncesinde araçlar ağır bir şekilde ilerliyor.

Yolda Kalan Sürücüler

Sarıyer-Rumeli Feneri yolunda kar nedeniyle yaklaşık 3 saattir ulaşım sağlanamazken, yolda kalan sürücüler araçlarını kenara çekip beklemekte zorunda kaldı. Şişli'de Fulya ve Merkez mahallelerinde de yokuşu çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapandı.

Tepeören Mevkisinde Zor Anlar

Tuzla bağlantı yolunun Tepeören mevkisinde karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Öte yandan, Çağlayan'da bir İETT otobüsü sürücüsü, ilerlemekte zorlanan motosikletleri otobüse alarak yardımcı oldu. Bu duyarlı davranış, trafikteki zorluklara karşı bir nebze olsun moral oldu.

Çocukların Eğlencesi

Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde ise çocukların karla kaplı yolda kayarak eğlenmeleri, cep telefonu kameralarına yansıdı. Kar yağışı, birçok kişi için bir felakete dönüşse de çocuklar için eğlenceli anlar oluşturdu.

İstanbul'da kar yağışlarının devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.