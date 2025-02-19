İstanbul’da Kar Yağışı Trafiği Vurdu: Yoğunluk Yüzde 65'e Ulaştı

İstanbul’da Kar Yağışı Sürücüleri Zorluyor

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı, sürücüler ve trafik üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Özellikle Sultangazi ve Arnavutköy bölgelerinde artan kar yoğunluğu, görüş mesafesini düşürerek yola çıkan sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Özellikle Ana Yollar Etkileniyor

Sabah saatlerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinden başlayarak, merkez ilçelere kadar yayılan kar, birçok bölgeyi beyaza bürüdü.

Araç yoğunluğunun yoğun olduğu ana yolların karla kaplanması, sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, kayganlaşan zemin nedeniyle araçlarını kontrol etmekte zorlananlar da oldu. Hasdal Yolu'nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı. Benzer şekilde, Beykoz Riva yolu'ndaki kar birikintisi nedeniyle ilerlemeyen bir sürücü aracıyla yol kenarına park etti.

Trafik Yoğunluğu Yüzde 65'e Ulaştı

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy'de, görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar, kentin bazı bölgelerinde trafik akışının ağır seyretmesine neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cep Trafik uygulamasına göre, saat 13.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi. Sürücülerin dikkatli olması ve mümkünse trafiğe çıkmamaları öneriliyor.