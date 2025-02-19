İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Vurdu: Yoğunluk Yüzde 83'e Ulaştı

İstanbul, soğuk havanın etkisiyle etkili olan kuvvetli kar yağışından nasibini aldı. Kent genelinde trafik yoğunluğu tarihî bir seviyeye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulan Cep Trafik uygulamasına göre, kentin genelinde trafik yoğunluğu %83 ölçüldü. Bu durum, sürücüler için ciddi bir zorluk oluşturuyor.

Kar yağışının en fazla etkilediği bölgelerden Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu %90 iken, Anadolu Yakası'nda %74 seviyelerinde kaydedildi.

Şehirdeki bu yoğunluk, araç trafiğinin akışını büyük ölçüde yavaşlatarak sürücüler için zorlu anlar yaşatmaya devam ediyor.