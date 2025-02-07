İstanbul'da Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, birçok trafik kazasına yol açtı. Beykoz'da, Polonezköy yolunda seyir halindeki bir otomobil, kar nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Yine Beykoz'da bir toplu taşıma aracı, yokuş aşağı inemeyince yolcular otobüsten inerek yürüyerek yollarına devam etti. Kontrolden çıkan başka bir toplu ulaşım otobüsü de kayarak park halindeki bir otomobile çarptı.

Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan'ın 5. Levent ve Alibeyköy Mahallelerinde karlı yollar nedeniyle zorlanan sürücülere vatandaşlar yardım etti. Otomobillerini kaygan zeminde hareket ettiremeyen sürücülere çevredekiler destek sağladı. Bazı otomobiller ise metrelerce sürüklenerek durabildi.

Bir kuryenin motosikletiyle kar üstünde gitmeye çalışırken kayarak düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alibeyköy'de şehirler arası otobüslerin ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle caddede otobüs kuyruğu oluştu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde de taksiler ve tırlar, kar yüzünden kontrolden çıkarak hasarlı kazalara neden oldu.