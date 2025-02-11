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İstanbul'da Kar Yağışında Balık Avı Keyfi

İstanbul'da kar yağışına rağmen Galata Köprüsü ve Bebek Sahili'nde balık tutan vatandaşlar ilginç anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:10
İstanbul'da Kar Yağışında Balık Avı Keyfi

Kar Yağışına Rağmen Balık Tutma Keyfi

İstanbul'un sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin çeşitli bölgelerinde belirginleşirken, bazı vatandaşlar bu durumu umursamayarak balık tutmaya devam etti. Galata Köprüsü ve Bebek Sahili’nde balık tutan insanlar, düşen kar taneleri altında keyifli anlar yaşadı.

Hobi Olarak Balık Tutuyorlar

Bebek Sahili'nde olta atan Berat Ümit Eriş, "Hobi olarak balık tutuyoruz. Az da olsa ufak ufak geliyor." diyerek dikkat çekti. Kar yağışının balık avını olumlu etkilediğine işaret eden Eriş, "Böyle bir zevkiniz varsa tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Galata Köprüsü'nde İlginç Görüntüler

Galata Köprüsü'nde balık tutan Nurullah Genç, hava koşullarının zorluğuna rağmen balık tutma isteğinin azalmadığını belirtti. "Havalar şu an soğuk gidiyor ve bazen yağmur soğuğu kesiyor. Kestiği zaman dışarı çıkıyorum, buraya geliyorum balık tutmak için. Bazen yağmur bazen de dolu yağıyor. Her şeye rağmen hava güzel. Arada sırada büyük istavrit çıkıyor, güzel oluyor," dedi.

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