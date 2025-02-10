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İstanbul'da Kar Yağışıyla Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da aralıklarla süregelen kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 19:54
İstanbul'da Kar Yağışıyla Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Kar Yağışı ve Trafik Sorunları

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olan akşam saatlerinde, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu giderek arttı. Kent genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren bu yağışlı ve soğuk hava, sürücülerin zorlu anlar yaşamasına neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda Yoğun Trafik

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zeytinburnu, Bakırköy ve Küçükçekmece yönünde yoğun trafik gözleniyor. TEM Otoyolu'nda ise Avcılar'dan başlayan yoğunluk, Esenler'e kadar devam ediyor. Ayrıca Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Caddesi'nde Bahçelievler'den Bağcılar'a kadar araç yoğunluğu artmış durumda.

Köprülerde Trafik Durumları

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki istikamette trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde, Kartal istikametinde Göztepe, Yenisahra ve Kozyatağı bölgelerinde trafikte aksamalar yaşanıyor. Ayrıca TEM Otoyolu'nda Ataşehir mevkisinde de çift yönlü olarak yoğunluk söz konusu.

Trafik Yoğunluğu Oranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB CEP Trafik uygulamasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü. Sürücülerin dikkatli olması ve alternatif yolları kullanmaları öneriliyor.

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