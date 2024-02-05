İstanbul'da kara para operasyonu: 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kara para aklama suçundan İstanbul'da yakalanan 10 kişiden 2'si hapse gönderildi. Diğer 8 kişi ise serbest bırakıldı. Bu kişilerin haksız yollarla para kazandıkları iddia ediliyordu.

İstanbul'da kara para operasyonu: 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Bazı kişilerin kara para aklama yaptığı ve pos cihazlarıyla para transferi yaptığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Fatih'te bir iş hanında bulunan iki iş yerine eş zamanlı baskın yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 116 bin 97 dolar ve 80 bin 665 Türk Lirası'nın yanı sıra, 43 Türk bankasına, 17 yabancı ülkeye ait pos cihazları, 1515 adet yabancı banka/kredi kartı, 17 adet para sayma makinesi ve hesaplarla ilgili birçok belge bulundu.

Şüphelilerden 2'si İl Göç İdaresine gönderilerek sınır dışı edilmek üzere teslim alındı. 8 şüpheli ise adliyeye çıkarıldı. Bunlardan 2'si hapse atılırken, 6'sı adli kontrolle salıverildi. Operasyonda bulunan paralar, pos cihazları, para sayma makineleri ve kredi kartları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında gösterildi.

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