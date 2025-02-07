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İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonu: 40 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da düzenlenen büyük operasyonda, 40 şüpheli kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:48
İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonu: 40 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Kara Para Aklama ve Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul merkezli gerçekleştirilen ve 12 ilde etkisini gösteren büyük bir operasyon sonucu 40 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen önemli bir soruşturma çerçevesinde yapıldı.

Gözaltı Süreci

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla ilgili yürütülen işlemler tamamlandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Başsavcılık koordinesinde yürütülen incelemelerde, özellikle Kapalıçarşı bölgesinde, değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla organize suç örgütleri tarafından suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, bu yöntemle 9 milyar lira değerinde yasa dışı paranın aklandığını ortaya koydu. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil, gözaltına alındı.

Operasyonun devamında, ek polis ekipleri 3 zanlıyı daha yakalamayı başardı.

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