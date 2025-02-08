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İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleşen kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında 10 kişi tutuklandı. 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımda.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:42
İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, açtıkları paravan şirketler aracılığıyla banka hesaplarına müştekilerden yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Soruşturmanın Detayları

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütleri tarafından elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğine dair iddialar üzerinde duruluyor. Bu süreçte, 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma girdiği ortaya çıktı.

Tutuklama Kararları

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 10'u, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Diğer 30 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerin İfadeleri

Tutuklanan şüphelilerden Recep Köse, bankalarla icralık durumu olduğunu ve suçlamalarla ilgisi olmadığını, tüm işlemleri yanlış bir hatadan dolayı gerçekleştirdiğini savundu. Diğer tutuksuz şüpheli T. A., paravan şirketin akrabası adına kurulduğunu ve şirketle hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Operasyonun Ardındaki İddialar

Soruşturma kapsamında, kapalıçarşıda faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket üzerinden dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinde elde edilen paraları akladıkları tespit edildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talepleri oldu.

Soruşturmanın Süreci

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün teknik ve fiziki takibi sonucunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil 37 şüpheli gözaltına alındı. Süreç içerisinde, 3 zanlı daha yakalanırken, soruşturma geniş bir kapsamda devam ediyor.

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