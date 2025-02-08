İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Tutuklama

İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçunu önlemeye yönelik soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Kapalıçarşı'daki Dolandırıcılık İddiaları

Başsavcılık, Kapalıçarşı'da yer alan değerli maden ve döviz alım satımında faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri bankacılık sistemine soktuğunu iddia ediyor.

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği 40 şüpheliden 10'u, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirdikleri çalışmada, kara para aklama işlemlerini tespit etti. Yapılan incelemelerde, 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiği anlaşıldı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. ile birlikte 37 şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalandı. Gözaltına alınan 40 şüpheliye ait ifadelerin tamamlanmasının ardından, savcılık 20 şüpheli hakkında tutuklama, 20 şüpheli içinse adli kontrol talebinde bulundu.