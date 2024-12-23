İstanbul'da 'Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi' Açıldı

Azerbaycan medeniyetini tanıtmak ve Karabağ Zaferi'ni anmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen 'Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi ve Söyleşi Programı', yoğun bir ilgiyle açıldı. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

TÜRGEV Başkanı Yılmaz: "Karabağ Bir Milletin Azminin Nişanesi"

Programın açılışında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Karabağ'ın Türk dünyasının tarihine yazıldığına dikkat çekti. Yılmaz, "Karabağ sadece bir toprak parçası değil aynı zamanda bir milletin azminin, sabrının ve birlik ruhunun en büyük nişanesi" dedi. Ayrıca Hocalı'da yaşanan zulüm ve işgal süreçlerinin Türk dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmalarına vesile olduğunu ifade etti.

Karabağ'ın Tarihi ve Dokuma Kültürü

Programda, 'Karabağ'ın tarihi, dokuma sanatından günümüz sanat sahnesine uzanan yolculuğu' başlıklı söyleşilere yer verildi. Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi ve Halı Sanatçısı Elnara Rasulova, sergideki halıların hikayelerini anlattı. Geleneksel kumaş koleksiyonerleri, Azerbaycan'ın kadın kıyafetleri üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın Zengin Kültürü İstanbul'da Sergileniyor

Karabağ halılarını tanıtmak amacıyla düzenlenen sergide antik halılar, özel tasarım halılar ve kalemkari örtüler sergileniyor. Sergi, Azerbaycan'ın kültürel zenginliklerini İstanbul'a taşırken, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Sergi, 1 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatla Birlikteliği Güçlendirmek

Yılmaz, serginin amacını şöyle anlattı: "Azerbaycanlı kardeşlerimizle aramızda bir köprü oluşturmayı amaçlıyoruz. Sanatla kurulan bu köprüler, iki milletin kültürel bağlarını da güçlendirecek." Serginin bazı halılarında bağımsızlık savaşının izlerini görmek mümkün olduğunu belirten Yılmaz, "Elnara Rasulova'nın sanatıyla bu bağımsızlık ruhunu halılarında görmek mümkün" diyerek konuşmasını tamamladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği işbirliği ile Azerbaycan medeniyetini tanıtmak ve Karabağ Zaferi'ni anlatmak için "Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi ve Söyleşi Programı", Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi'nde düzenlendi. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği işbirliği ile Azerbaycan medeniyetini tanıtmak ve Karabağ Zaferi'ni anlatmak için "Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi ve Söyleşi Programı", Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi'nde düzenlendi. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.