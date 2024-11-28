İstanbul'da "Kastamonu Tanıtım Günleri" Başladı

Fatih'te, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri resmi olarak başladı. Kastamonu Valiliği'nin desteğiyle ve il dernekleri tarafından organize edilen bu etkinlik, katılımcılara yöresel lezzetler sunmanın yanı sıra, birçok sanatçının sahne alacağı bir program da vaat ediyor.

Etkinlik Programı ve Detaylar

Tanıtım günlerinde yöresel lezzetlerin yanı sıra halk oyunları gösterileri de yer alacak. Ayrıca, "Kastamonu’nun İstiklal Yolundaki Destansı Yürüyüşü" isimli panel de etkinlik takviminde bulunuyor. Kastamonu Konfederasyonu (KASKON) Başkanı Mehmet Alver, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Kastamonu’nun yöresel ürünlerini ziyaretçilere sunma fırsatını vurgulayarak, "Pastırmadan, sucuğa, sarımsaktan pirince kadar yöresel ürünleri buraya getirdik. Hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz, 4 gün boyunca birbirinden değerli yöresel sanatçılarımız da var," dedi.

Kastamonu Tanıtım Günleri, 1 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak. Bu etkinlik, İstanbul'da Kastamonu kültürünü yaşamak ve tanımak için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Fatih'te Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Kastamonu Tanıtım Günleri" başladı.