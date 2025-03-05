İstanbul'da Kaybolan Ece Gürel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ece Gürel'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları Belgrad Ormanı'nda hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:00
İstanbul'da Kaybolan Ece Gürel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in (36) bulunması için Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gürel, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıktı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlayan arama çalışmaları geniş bir ekiple sürdürüldü.

Yapılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ilçe belediyesine bağlı gönüllü arama kurtarma ekipleri katılırken, Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de çalışmalara dahil oldu.

Ayrıca, Gürel'e ait cep telefonu ve çeşitli kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıkta bir hırka tespit edildi ve bu hırkanın Ece Gürel'e ait olduğu belirlendi. Gürel'in yakınları da arama çalışmalarını bölgeden takip ediyor.

Dalgıçlar da devrede Aramaların üçüncü gününde, ormanda bulunan göletlerde, polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri dalış yaparak arama çalışmalarına katıldı. Gürel'in Belgrad Ormanı'na ulaşırken kullandığı güzergah üzerinde de incelemeler sürüyor.

Yeni görüntülere ulaşılmasıyla birlikte, Gürel’in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu süreçte yalnız olduğu gözlemlendi.

Olayın geçmişi 2 Mart Pazar günü, Ece Gürel, Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden çıkarak Belgrad Ormanı'na gitmek üzere yola çıktı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri hızla devreye girdi. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak arama çalışması yürüttü. Gürel'e ait cep telefonuna ve kişisel eşyalarına, Belgrad Ormanı’nda yapılan çalışmalarda ulaşıldı. Ayrıca, Gürel’in evden çıktığı anlara ait görüntüler ve ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden inme anı, araç içi kameralara yansıdı.

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